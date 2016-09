Seven Jets will rep Winnipeg at World Cup of Hockey

The final rosters have been set for the 2016 World Cup of Hockey and seven Winnipeg Jets will play in the biggest international tournament this year.

Goaltender Ondrej Pavelec will play for Team Czech Republic while forward Patrik Laine with suit up for Team Finland. Goalie Connor Hellebuyck, forward Mark Scheifele and defenseman Jacob Trouba will play for the young stars on Team North America while defenseman Dustin Byfuglien and forward Blake Wheeler, the new captain of the Jets, will both play for Team USA.

There will also be one Winnipegger in the tournament as Jonathan Toews suits up once again for Team Canada. Winnipeg’s Alexander Steen, who would have played for Team Sweden, is recovering from off-season shoulder surgery and hopes to be ready to play for his St. Louis Blues when the NHL season begins.

Bragging rights

Although it’s a pre-season tournament, Toews said this week that players are taking it very seriously.

“Everyone is kind of sprinting to get into game shape,” Toews said. “It’s a level we can expect to be quite a bit higher. When our regular season does start, the guys who have played in this tournament will be more than ready for that. There are bragging rights in this tournament and I don’t want to go back into our room and have to listen to Patrick (Kane) talk about how much better they (Team USA) were.”

Laine looks like a veteran

The World Cup tournament begins on Saturday at 3 p.m. on Rogers Sportsnet with Team USA against Team Europe. At 7 p.m., Team Czech Republic will face Team Canada. Jets fans are, for the most part, excited to see how their team’s No. 1 draft pick, Laine performs for Finland. One NHL scout this week suggested that in the pre-tournament games, Laine looked like “a 10-year NHL veteran.”

A total of 169 of the 184 selections are NHL players or prospects. The Tampa Bay Lightning lead all NHL teams with 12 selections. The Chicago Blackhawks follow with 10 selections, and the Washington Capitals have nine.

Following are final rosters for all eight teams. For more information on the World Cup of Hockey 2016.

World Cup of Hockey 2016 Final Rosters

(rosters comprised of 20 skaters, 3 goaltenders)

Team Canada

# Pos. Name Current NHL Team*

4 D BOUWMEESTER, Jay St. Louis Blues

6 D WEBER, Shea ‘A’ Montreal Canadiens

7 D MUZZIN, Jake Los Angeles Kings

8 D DOUGHTY, Drew Los Angeles Kings

9 F DUCHENE, Matt Colorado Avalanche

15 F GETZLAF, Ryan Anaheim Ducks

16 F TOEWS, Jonathan ‘A’ Chicago Blackhawks

20 F TAVARES, John New York Islanders

24 F PERRY, Corey Anaheim Ducks

27 D PIETRANGELO, Alex St. Louis Blues

28 F GIROUX, Claude Philadelphia Flyers

31 G PRICE, Carey Montreal Canadiens

37 F BERGERON, Patrice Boston Bruins

39 F COUTURE, Logan San Jose Sharks

44 D VLASIC, Marc-Edouard San Jose Sharks

50 G CRAWFORD, Corey Chicago Blackhawks

63 F MARCHAND, Brad Boston Bruins

70 G HOLTBY, Braden Washington Capitals

87 F CROSBY, Sidney ‘C’ Pittsburgh Penguins

88 D BURNS, Brent San Jose Sharks

90 F O’REILLY, Ryan Buffalo Sabres

91 F STAMKOS, Steven Tampa Bay Lightning

97 F THORNTON, Joe San Jose Sharks

Team Czech Republic

# Pos. Name Current NHL Team*

2 D MICHALEK, Zbynek Arizona Coyotes

6 D KEMPNY, Michal Chicago Blackhawks

9 F MICHALEK, Milan Toronto Maple Leafs

10 F CERVENKA, Roman HC Fribourg-Gotteron (NLA)

11 F HANZAL, Martin Arizona Coyotes

12 F FAKSA, Radek Dallas Stars

14 F PLEKANEC, Tomas ‘C’ Montreal Canadiens

16 F BIRNER, Michal Traktor Chelyabinsk (KHL)

17 F SOBOTKA, Vladimir Avangard Omsk (KHL)

18 F PALAT, Ondrej Tampa Bay Lightning

23 F JASKIN, Dmitrij St. Louis Blues

30 G NEUVIRTH, Michal Philadelphia Flyers

31 G PAVELEC, Ondrej Winnipeg Jets

33 D NAKLADAL, Jakub Unrestricted free agent

34 G MRAZEK, Petr Detroit Red Wings

47 D JORDAN, Michal Unrestricted free agent

62 D SUSTR, Andrej Tampa Bay Lightning

64 D POLAK, Roman Toronto Maple Leafs

67 F FROLIK, Michael Calgary Flames

83 F HEMSKY, Ales Dallas Stars

84 D KUNDRATEK, Tomas Slovan Bratislava (KHL)

88 F PASTRNAK, David Boston Bruins

93 F VORACEK, Jakub Philadelphia Flyers

Team Europe

# Pos. Name Current NHL Team*

1 G GREISS, Thomas New York Islanders

2 D SEKERA, Andrej Edmonton Oilers

5 D SBISA, Luca Vancouver Canucks

7 D STREIT, Mark ‘A’ Philadelphia Flyers

8 F RIEDER, Tobias Arizona Coyotes

10 D EHRHOFF, Christian Unrestricted free agent

11 F KOPITAR, Anze ‘C’ Los Angeles Kings

12 F GABORIK, Marian Los Angeles Kings

21 F TATAR, Tomas Detroit Red Wings

22 F NIEDERREITER, Nino Minnesota Wild

26 F VANEK, Thomas Detroit Red Wings

29 F DRAISAITL, Leon Edmonton Oilers

31 G GRUBAUER, Philipp Washington Capitals

33 D CHARA, Zdeno ‘A’ Boston Bruins

36 F HANSEN, Jannik Vancouver Canucks

41 G HALAK, Jaroslav New York Islanders

44 D SEIDENBERG, Dennis Unrestricted free agent

51 F NIELSEN, Frans Detroit Red Wings

59 D JOSI, Roman Nashville Predators

63 F ZUCCARELLO, Mats New York Rangers

78 F BELLEMARE, Pierre-Edouard Philadelphia Flyers

81 F HOSSA, Marian Chicago Blackhawks

89 F BOEDKER, Mikkel San Jose Sharks

Team Finland

# Pos. Name Current NHL Team*

2 D JOKIPAKKA, Jyrki Calgary Flames

3 D MAATTA, Olli Pittsburgh Penguins

7 D LINDELL, Esa Dallas Stars

9 F KOIVU, Mikko ‘C’ Minnesota Wild

12 F LEHTERA, Jori St. Louis Blues

18 D LEPISTO, Sami Salavat Yulaev Ufa (KHL)

19 G KOSKINEN, Mikko SKA St. Petersburg (KHL)

20 F AHO, Sebastian Carolina Hurricanes

22 D POKKA, Ville Chicago Blackhawks

27 F DONSKOI, Joonas San Jose Sharks

28 F KORPIKOSKI, Lauri Unrestricted free agent

29 F LAINE, Patrik Winnipeg Jets

35 G RINNE, Pekka Nashville Predators

36 F JOKINEN, Jussi ‘A’ Florida Panthers

40 G RASK, Tuukka Boston Bruins

45 D VATANEN, Sami Anaheim Ducks

51 F FILPPULA, Valtteri ‘A’ Tampa Bay Lightning

55 D RISTOLAINEN, Rasmus Buffalo Sabres

56 F HAULA, Erik Minnesota Wild

64 F GRANLUND, Mikael Minnesota Wild

71 F KOMAROV, Leo Toronto Maple Leafs

86 F TERAVAINEN, Teuvo Carolina Hurricanes

91 F BARKOV, Aleksander Florida Panthers

Team North America

# Pos. Name Current NHL Team*

3 D JONES, Seth Columbus Blue Jackets

4 D PARAYKO, Colton St. Louis Blues

5 D EKBLAD, Aaron ‘A’ Florida Panthers

8 D TROUBA, Jacob Winnipeg Jets

10 F MILLER, J.T. New York Rangers

13 F GAUDREAU, Johnny Calgary Flames

14 F COUTURIER, Sean ‘A’ Philadelphia Flyers

15 F EICHEL, Jack Buffalo Sabres

20 F SAAD, Brandon Columbus Blue Jackets

21 F TROCHECK, Vincent Florida Panthers

27 D MURRAY, Ryan Columbus Blue Jackets

29 F MacKINNON, Nathan Colorado Avalanche

30 G MURRAY, Matt Pittsburgh Penguins

34 F MATTHEWS, Auston Toronto Maple Leafs

36 G GIBSON, John Anaheim Ducks

37 G HELLEBUYCK, Connor Winnipeg Jets

44 D RIELLY, Morgan Toronto Maple Leafs

53 D GOSTISBEHERE, Shayne Philadelphia Flyers

55 F SCHEIFELE, Mark Winnipeg Jets

71 F LARKIN, Dylan Detroit Red Wings

72 F DROUIN, Jonathan Tampa Bay Lightning

93 F NUGENT-HOPKINS, Ryan Edmonton Oilers

97 F McDAVID, Connor ‘C’ Edmonton Oilers

Team Russia

# Pos. Name Current NHL Team*

1 G VARLAMOV, Semyon Colorado Avalanche

7 D KULIKOV, Dmitry Buffalo Sabres

8 F OVECHKIN, Alex ‘C’ Washington Capitals

9 D ORLOV, Dmitry Washington Capitals

13 F DATSYUK, Pavel ‘A’ SKA St. Petersburg (KHL)

22 D ZAITSEV, Nikita Toronto Maple Leafs

27 F PANARIN, Artemi Chicago Blackhawks

41 F KULEMIN, Nikolay New York Islanders

42 F ANISIMOV, Artem Chicago Blackhawks

47 D MARCHENKO, Alexey Detroit Red Wings

63 F DADONOV, Evgeny SKA St. Petersburg (KHL)

71 F MALKIN, Evgeni ‘A’ Pittsburgh Penguins

72 G BOBROVSKY, Sergei Columbus Blue Jackets

74 D EMELIN, Alexei Montreal Canadiens

77 F TELEGIN, Ivan CSKA Moscow (KHL)

79 D MARKOV, Andrei Montreal Canadiens

86 F KUCHEROV, Nikita Tampa Bay Lightning

87 F SHIPACHYOV, Vadim SKA St. Petersburg (KHL)

88 G VASILEVSKIY, Andrei Tampa Bay Lightning

89 D NESTEROV, Nikita Tampa Bay Lightning

90 F NAMESTNIKOV, Vladislav Tampa Bay Lightning

91 F TARASENKO, Vladimir St. Louis Blues

92 F KUZNETSOV, Evgeny Washington Capitals

Team Sweden

# Pos. Name Current NHL Team*

1 G ENROTH, Jhonas Toronto Maple Leafs

4 D HJALMARSSON, Niklas Chicago Blackhawks

6 D STRALMAN, Anton Tampa Bay Lightning

9 F FORSBERG, Filip Nashville Predators

11 F BACKLUND, Mikael Calgary Flames

14 D EKHOLM, Mattias Nashville Predators

16 F KRUGER, Marcus Chicago Blackhawks

17 F BERGLUND, Patrik St. Louis Blues

18 F SILFVERBERG, Jakob Anaheim Ducks

19 F BACKSTROM, Nicklas Washington Capitals

21 F ERIKSSON, Loui Vancouver Canucks

22 F SEDIN, Daniel ‘A’ Vancouver Canucks

23 D EKMAN-LARSSON, Oliver Arizona Coyotes

25 G MARKSTROM, Jacob Vancouver Canucks

30 G LUNDQVIST, Henrik New York Rangers

33 F SEDIN, Henrik ‘C’ Vancouver Canucks

34 F SODERBERG, Carl Colorado Avalanche

47 D LINDHOLM, Hampus Anaheim Ducks

62 F HAGELIN, Carl Pittsburgh Penguins

65 D KARLSSON, Erik ‘A’ Ottawa Senators

72 F HORNQVIST, Patric Pittsburgh Penguins

77 D HEDMAN, Victor Tampa Bay Lightning

92 F LANDESKOG, Gabriel Colorado Avalanche

Team USA

# Pos. Name Current NHL Team*

2 D NISKANEN, Matt Washington Capitals

3 D JOHNSON, Jack Columbus Blue Jackets

4 D CARLSON, John Washington Capitals

6 D JOHNSON, Erik Colorado Avalanche

8 F PAVELSKI, Joe ‘C’ San Jose Sharks

9 F PARISE, Zach Minnesota Wild

16 F VAN RIEMSDYK, James Toronto Maple Leafs

17 F KESLER, Ryan Anaheim Ducks

19 F DUBINSKY, Brandon Columbus Blue Jackets

20 D SUTER, Ryan ‘A’ Minnesota Wild

21 F STEPAN, Derek New York Rangers

23 F PALMIERI, Kyle New Jersey Devils

26 F WHEELER, Blake Winnipeg Jets

27 D McDONAGH, Ryan New York Rangers

30 G BISHOP, Ben Tampa Bay Lightning

33 D BYFUGLIEN, Dustin Winnipeg Jets

32 G QUICK, Jonathan Los Angeles Kings

35 G SCHNEIDER, Cory New Jersey Devils

42 F BACKES, David Boston Bruins

67 F PACIORETTY, Max Montreal Canadiens

74 F OSHIE, T.J. Washington Capitals

88 F KANE, Patrick ‘A’ Chicago Blackhawks

89 F ABDELKADER, Justin Detroit Red Wings

* If applicable

— SCOTT TAYLOR, MyToba Sports

Photo credit: Jeff Miller